سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری یزد: تعداد ۱۶ دستگاه خودرو ناوگان حمل و نقل همگانی شهر یزد به تهران اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، داود زارع گفت: جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تعداد ۱۶ دستگاه خودرو ناوگان حمل و نقل همگانی شهر یزد به تهران اعزام شد.



سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری یزد افزود: به منظور تسهیل در حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ناوگان حمل و شهرداری یزد تعداد با ۱۶ دستگاه خودرو از روز جمعه ۱۲ تیرماه در محدوده تعیین شده در تهران بزرگ به شرکت کنندگان در این مراسم خدمات ارائه خواهند داد.