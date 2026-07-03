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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تأکید بر تکرارِ ابعاد تقابل حق و باطل در دوران معاصر، گفت: دشمنان تلاش میکنند با ابزار یأس و ناامیدی، در اراده ملت ایران در رویارویی با جبهه کفر خلل ایجاد کنند، در حالی که درسهای عاشورا ضامن استقامت و پایداری جامعه اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حجتالاسلام والمسلمین حسینی در خطبههای نماز جمعه امروز، با تبیین درسهای جاودان نهضت حسینی، واقعه عاشورا را جریانی جاری و ساری در تمام ادوار تاریخ دانست و اظهار داشت: عاشورا فراتر از یک حادثه تاریخی، مکتبی برای ایستادگی شجاعانه در جبهه حق است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد ترس و ناامیدی در میان مردم، تأکید کرد: دشمنان با هدف قرار دادن انسجام ملی، به دنبال عقبنشینی مردم از آرمانهای انقلاب هستند، اما فرهنگ غنی عاشورا، ملت ایران را در برابر تمامی تهدیدها و فشارها، شکستناپذیر و عقبنشینیناپذیر کرده است.
خطیب نماز جمعه زنجان، پیگیری پرونده خونخواهی امام شهید را رمز حیات جوامع اسلامی برشمرد و افزود: طبق آموزههای نهضت حسینی، سکوت آزادیخواهان در برابر زیادهخواهی جبهه کفر، به دشمن چراغ سبز نشان میدهد و زمینه تجاوز بدون هزینه را فراهم میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مراقبت از خویشتن در برابر وسوسههای شیطان تأکید کرد و گفت: تقوا و کسب معرفت الهی، مهمترین سپر دفاعی و دژ مستحکم در برابر توطئههای پیچیده دشمنان است.
امام جمعه زنجان در پایان، استقامت در مسیر حق را تنها راه مقابله با چالشهای امروز دانست و تصریح کرد: ملت ایران با تاسی به فرهنگ عاشورا، همچون گذشته با بصیرت و ولایتمداری، تمامی نقشههای بدخواهان را خنثی خواهد کرد.