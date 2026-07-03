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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، از صدور مجوز تخصیص مرحله دوم حقآبه سد طالقان برای بخش کشاورزی استان خبر داد و بر لزوم صیانت از این سرمایه حیاتی توسط بهرهبرداران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، شهرام احمدپور در جلسه پیگیری وضعیت آب کشاورزی استان گفت: با توجه به شرایط کمآبی حاکم بر کشور و محدودیتهای شدید منابع آبی، بهویژه در استان تهران، روند تأمین مرحله دوم حقآبه کشاورزان استان قزوین با چالشهایی مواجه شده بود که با پیگیریهای مستمر و شبانهروزی مدیریت ارشد استان و رایزنیهای فشرده با مقام عالی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، خوشبختانه این گره باز و مجوز تخصیص مرحله دوم صادر شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار افزود: در کنار پیگیریهای اخیر، پیشتر نیز با دستور ویژه رئیس جمهور، سهمیهای برای استان محقق شده بود که تخصیص مرحله جدید نیز در تداوم همان نگاه حمایتی دولت برای رفع دغدغههای کشاورزان سختکوش استان صورت گرفته است. بر همین اساس، بهزودی جریان آب در کانالهای انتقال برای استفاده کشاورزان عزیز جاری خواهد شد.
احمدپور با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در شرایط فعلی، تصریح کرد: با وجود پیگیریهای صورت گرفته برای تأمین آب، وضعیت منابع آبی کشور همچنان حساس است؛ لذا از کشاورزان فهیم و پرتلاش استان انتظار داریم تا با مدیریت دقیق، صرفهجویی حداکثری و مصرف بهینه تنها در حد نیاز واقعی، ما را در عبور از این شرایط بحرانی یاری دهند.
وی با اشاره به دستور استاندار مبنی بر تشکیل فوری جلسه مدیریت آب استان، تأکید کرد: به منظور توزیع عادلانه و بهرهبرداری دقیق از این سهمیه، کارگروه مدیریت آب استان مکلف شده است تا ضمن نهاییسازی نحوه توزیع، عملیات اجرایی رهاسازی و انتقال آب را بدون فوت وقت آغاز کند تا شاهد کمترین میزان اتلاف و بیشترین بهرهوری در بخش کشاورزی باشیم.