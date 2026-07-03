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نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: حضور میلیونی و پرشورمیلیونها نفر از مردم ایران و بسیاری از کشورهای همسایه و جهان، نشان دهنده عزت خدادادی امام شهید ماست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبههای این هفته نمازجمعه ارومیه با اشاره به اینکه باید در مذاکرات نیز نظیر ایام جنگ با قدرت ظاهر شده و از منافع ملی خود پشتیبانی کنیم، افزود: همه ما میدانیم که دشمن با حیله و مکر در مذاکرات حاضر شده و سعی دارد با این حربه گفتههای خود را بر کرسی بنشاند که البته مذاکره کنندگان ما نیز با فهم همین مطلب با بی اعتمادی کامل در مذاکرات حاضر میشوند.
وی با تاکید بر اینکه همچنان باید خود را در حال جنگ بدانیم، اضافه کرد: باید حیلههای دشمن را به افکار عمومی بشناسانیم و انسجام ملی خود را همچنان حفظ و تقویت کنیم.
وی با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و با بیان اینکه در هفته آینده شاهد وداع و تشییع باشکوه پیکر مطهر معظم له خواهیم بود، ادامه داد: این حضور میلیونی و داغ میلیونها نفر از مردم ایران و حتی بسیاری از مردم کشورهای همسایه و جهان، نشان دهنده عزت خدادادی امام شهید ماست.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی زندگی حسینی را مقدمه شهادت حسینی رهبر شهید انقلاب دانست و اظهار کرد: همه ما قدردان زحمات بی پایان ایشان در ایران اسلامی هستیم و با حضور خود در مراسم تشییع یا برنامههایی که در استان پیش بینی شده است، آن را نشان خواهیم داد.
حجت الاسلام والمسلمین قریشی با اشاره به اینکه در هفته افشای حقوق بشر آمریکایی قرار داریم، گفت: آمریکایی ها، غربیها و اذناب آنها در منطقه همواره دم از حقوق بشر میزنند ولی دهه هاست که میلیونها نفر انسان را در جای جای دنیا کشتهاند وآخرین آنها به شهادت رساندن ۷۰ هزار نفر در غزه و دهها کودک بی گناه در میناب هرمزگان بوده است.
وی افزود: در حالی که ۲۵۰ سال از زندگی نحس کشور آمریکا میگذرد، این کشور ۲۲۷ جنگ به راه انداخته که باعث کشته شدن میلیونها نفر در جهان شده است.
وی تاکید کرد: این خوی استکباری و راه انداختن جنگ و ترور در دنیا توسط کشورهای غربی باید به نسل جوان شناسانده شده و تبیین شود که ایران اسلامی با دهها هزار شهید، یکی از قربانیان اصلی ترور در دنیا بوده است.