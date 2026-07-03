ساماندهی مردم مبعوث شده؛
برگزاری همایش سکینههای ایران در امامزاده شاهزاده حسین (ع) ساوه
همایش سکینههای ایران، اجتماعی از دختران فعال موکبهای فرهنگی در امامزاده شاهزاده حسین (ع) ساوه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش سکینههای ایران، اجتماعی از دختران فعال در موکبهای فرهنگی در ساوه برگزار شد.
این همایش با هدف گرامیداشت یاد و خاطرهی امام شهید و شهدای دانش آموز میناب در امامزاده شاهزاده حسین (ع) ساوه برگزار شد.
حجت الاسلام علی مهدیزاده از اساتید حوزه علمیه در این همایش گفت: امام امت با ساماندهی (کادرسازی) مردم مبعوث شده، زمینه را برای قیام جهانی حضرت حجت آماده کرده است.
عزاداری در رثای امام شهید از برنامههای این همایش بود.