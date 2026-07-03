رئیس جمهور از ابراز همدردی و حمایت دولت و ملت عراق قدردانی کرد و با تأکید بر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی میان دو کشور، خواستار گسترش همکاری‌ها و اجرای عملی توافقات دوجانبه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آقای نزار آمیدی رئیس‌جمهور عراق و هیئت همراه که به‌منظور شرکت در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده‌اند، از حضور، ابراز همدردی و پیام‌های تسلیت دولت و ملت عراق قدردانی کرد و آن را جلوه‌ای از پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی میان دو ملت دانست.

رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه ویژه روابط تهران و بغداد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، عراق را نه صرفاً یک همسایه، بلکه کشوری برادر و نزدیک به خود می‌داند. پیوند‌های عمیق فرهنگی، دینی، تاریخی و اجتماعی میان دو ملت به‌گونه‌ای است که مرز‌های جغرافیایی هرگز نمی‌تواند میان مردم ایران و عراق فاصله‌ای ایجاد کند.

پزشکیان با اشاره به تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات را مغایر با تمامی اصول و موازین شناخته‌شده حقوق بین‌الملل توصیف کرد و گفت: جنایات صورت‌گرفته، از جمله شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان، فرماندهان و شهروندان بی‌گناه و همچنین هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، آموزشی و زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی کشور، از مصادیق آشکار نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست‌های تفرقه‌افکنانه رژیم صهیونیستی در منطقه تصریح کرد: دشمنان ملت‌های مسلمان همواره تلاش کرده‌اند با دامن زدن به اختلافات و شکاف‌های داخلی، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کنند. آنان با هرگونه پیشرفت، اقتدار و دستاورد کشور‌های اسلامی مخالفت می‌کنند و درصدد تضعیف ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و راهبردی جهان اسلام هستند.

پزشکیان افزود: رژیم صهیونیستی نه خواهان امنیت ملت‌های منطقه است و نه به دنبال ثبات و توسعه کشور‌های اسلامی؛ بلکه راهبرد اصلی آن ایجاد ناامنی، اختلاف و بی‌ثباتی در منطقه است. از این‌رو، کشور‌های اسلامی باید با هوشیاری، انسجام و همکاری بیشتر در برابر این تهدیدات ایستادگی کنند.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده همکاری میان ایران و عراق تأکید کرد و گفت: امیدواریم در فرصتی مناسب و در گفت‌و‌گو‌های دوجانبه، تمامی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار گیرد و با اراده سیاسی موجود، توافقات و تفاهمات دو کشور از مرحله تدوین و امضا به مرحله اجرا و بهره‌برداری عملیاتی برسد.

پزشکیان با تأکید بر نقش وحدت و همگرایی کشور‌های منطقه در تأمین امنیت و توسعه پایدار خاطرنشان کرد: ملت‌ها و دولت‌های منطقه قادرند با اتکا به ظرفیت‌های بومی، مسائل خود را مدیریت کنند و مسیر پیشرفت، رفاه و ثبات را بدون نیاز به مداخلات خارجی دنبال نمایند.

در این دیدار آقای نزار آمیدی رئیس‌جمهور عراق، نیز ضمن ابراز تسلیت و همدردی عمیق دولت و ملت عراق به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان و شهروندان ایرانی، اظهار داشت: مردم عراق خود را در این اندوه بزرگ شریک ملت ایران می‌دانند و با احترام و تأثر فراوان، یاد و خاطره این شخصیت برجسته جهان اسلام را گرامی می‌دارند.

رئیس جمهور عراق با اشاره به روابط دیرینه دو کشور گفت: مناسبات ایران و عراق ریشه در پیوند‌های تاریخی، دینی، فرهنگی و اقتصادی دارد و همین اشتراکات عمیق، مسئولیت دو کشور را برای توسعه و تعمیق روابط بیش از پیش افزایش می‌دهد.

نزار آمیدی با یادآوری مواضع بغداد در قبال تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: دولت و ملت عراق در سطوح مختلف رسمی و مردمی، تجاوزات صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده‌اند و نسبت به پیامد‌های خطرناک آن برای منطقه هشدار داده‌اند.

رئیس جمهور عراق با تمجید از ایستادگی ملت ایران در جریان جنگ اخیر اظهار داشت: ملت ایران در عرصه‌های نظامی و دیپلماتیک، مقاومت و پایداری کم‌نظیری از خود نشان داد و توانست از حقوق و منافع ملی خود دفاع کند. این ایستادگی مورد احترام ملت‌های منطقه است.

نزار آمیدی افزود: تحولات اخیر بار دیگر نشان داد امنیت کشور‌های منطقه به همکاری، همگرایی و اعتماد متقابل میان دولت‌های منطقه وابسته است و نمی‌توان امنیت پایدار را بر حضور و حمایت قدرت‌های خارجی بنا کرد. تجربه اخیر ثابت کرد که امنیت واقعی از دل همکاری‌های منطقه‌ای و روابط سازنده میان کشور‌های همسایه حاصل می‌شود.

رئیس‌جمهور عراق با ابراز امیدواری نسبت به آینده روابط دو کشور گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد دیدار‌ها و رایزنی‌های ثمربخش بیشتری میان مقامات دو کشور باشیم و با تقویت همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و منطقه‌ای، زمینه‌های توسعه، رفاه و آسایش ملت‌های منطقه بیش از پیش فراهم شود.