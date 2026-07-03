امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ورود مقامات کشور‌های خارجی به تهران برای مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید

از صبح امروز جمعه ۱۲ تیرماه، همزمان با آغاز آیین ادای احترام به «آقای شهید ایران» در مصلای امام خمینی (ره) تهران، مقامات، هیأت‌های رسمی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی از کشور‌های مختلف جهان وارد تهران شدند. روند ورود میهمانان خارجی به پایتخت برای حضور در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد. در همین راستا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شخصاً عهده‌دار استقبال از این هیئت‌ها در فرودگاه تهران است و پس از آن، مهمانان جهت ادای احترام به مصلای امام خمینی (ره) منتقل می‌شوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۱۶:۴۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
جزئیات مسیر‌های تردد برای ورود به محل برگزاری آیین تشییع آقای شهید ایران
جزئیات مسیر‌های تردد برای ورود به محل برگزاری آیین تشییع آقای شهید ایران
۱۴۰۵-۰۴-۱۱
آقای رفیق
آقای رفیق
۱۴۰۵-۰۴-۱۱
ادای احترام یک جهان به آقای شهید ایران
ادای احترام یک جهان به آقای شهید ایران
۱۴۰۵-۰۴-۱۲
ورود مقامات کشور‌های خارجی به تهران برای مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید
ورود مقامات کشور‌های خارجی به تهران برای مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید
۱۴۰۵-۰۴-۱۲
خبرهای مرتبط

ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب

تشییع با شکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی نمایش اقتدار ملی و وحدت مردم

ادای احترام سران قوا و مسئولان ارشد کشور به پیکر امام شهید

ادای احترام سران قوا و مسئولان ارشد کشور به پیکر امام شهید

ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب (۴)

برچسب ها: مراسم وداع شهید ، مقامات خارجی ، مصلی تهران ، بدرقه آقای شهید ایران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 