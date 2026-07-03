از صبح امروز جمعه ۱۲ تیرماه، همزمان با آغاز آیین ادای احترام به «آقای شهید ایران» در مصلای امام خمینی (ره) تهران، مقامات، هیأتهای رسمی و شخصیتهای سیاسی و مذهبی از کشورهای مختلف جهان وارد تهران شدند.
روند ورود میهمانان خارجی به پایتخت برای حضور در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد. در همین راستا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شخصاً عهدهدار استقبال از این هیئتها در فرودگاه تهران است و پس از آن، مهمانان جهت ادای احترام به مصلای امام خمینی (ره) منتقل میشوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۱۶:۴۳