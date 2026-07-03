به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم مقتدر، متحد و ولایتمدار و خونخواه رهبر شهید، در شامگاه یازدهم تیرماه و صد و بیست و سومین شب با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمثال حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) و سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظ الله) ، مقام معظم رهبری به خیابان‌ها آمدند تا به جهانیان ثابت کنند همچون رهبر شهیدشان کشوردوست و وطن پرست هستند و تحت هیچ شرایطی حتی در ازای فداکردن جان خود و عزیزانشان، در مقابل استکبار جهانی و دشمنان صهیونیستی-آمریکایی عقب نشینی نخواهند کرد.