پخش زنده
امروز: -
امروز نخستین گروه از زائران هرمزگانی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با قطار عازم تهران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: در این مرحله ۴۳۰ تَن و بخش دیگری از زائران نیز با خودروهای شخصی و اتوبوس راهی پایتخت شدهاند.
سرهنگ حسن صنعتکاران افزود: افراد در قالب ۱۷ کاروان از سراسر استان برای حضور در این مراسم سازماندهی شدهاند و در روزهای آینده و بر اساس برنامهریزی اعزام میشوند.
بیشتر بخوانید: برگزاری مراسم ویژه وداع با رهبر شهید در بندرعباس
احمد پویافر فرماندار بندرعباس، از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، خدماتی، انتظامی و امنیتی برای پشتیبانی از این اعزامها خبر داد و گفت: تمهیدات لازم در حوزه حملونقل، تأمین امنیت مسیرها، خدمات رفاهی و پشتیبانی از زائران پیشبینی شده است.
فرشاد محمدی سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان پیش بینی کرد: بیش از ۱۵ هزار هرمزگانی با کاروانهای مردمی در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس حضور داشته باشند.