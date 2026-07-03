امام جمعه موقت ایلام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: دشمنان بدانند خون رهبر شهید انقلاب بیش از حضور ایشان، در آبیاری درخت تنومند انقلاب اسلامی اثرگذار خواهد بود و این آغاز راه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام صفرلکی امام جمعه موقت ایلام در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر ایلام با اشاره به مراسم بدرقه و وداع با رهبر معظم و شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای گفت: دشمنان بدانند خون رهبر شهید انقلاب بیش از حضور ایشان، در آبیاری درخت تنومند انقلاب اسلامی اثرگذار خواهد بود و این آغاز راه است.

وی افزود: دشمنان بدانند که این راه همچنان ادامه دارد و خون شهید، نهضت را زنده‌تر خواهد کرد.

صفرلکی در ادامه با دعوت از آحاد مردم برای حضور در مراسم تشییع قائد شهید امت گفت: این اجتماع عظیم، نماد اقتدار و نمایش قدرت اسلام خواهد بود.

خطیب موقت نماز جمعه ایلام همچنین بر لزوم حفظ وحدت ملی تأکید کرد و گفت: همه باید از نیرو‌های میدان و تیم مذاکره‌کننده حمایت کنند و فریب جنگ روانی و دروغ‌پردازی‌های دشمن را نخورند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به افزایش غیرمتعارف قیمت کالا‌ها انتقاد کرد و خواستار نظارت جدی دستگاه‌های مسئول بر بازار شد و افزود: بسیاری از گرانی‌های موجود ارتباطی با شرایط جنگی ندارد و ناشی از ضعف نظارت است.

.نماز باشکوه جمعه در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار شد