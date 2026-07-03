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دیار مینودری در آستانه بدرقه امام شهید ایران با تدارک گسترده موکبهای مردمی، خود را برای خلق حماسهای ماندگار آماده میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، شور وصفناپذیر قزوینیها در برپایی ایستگاههای صلواتی و نمادهای شهری، تجلیگر عهد دوباره آنان با آرمانهای انقلاب و پاسخ قاطع به دشمنان قسمخورده است.
مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از صبح فردا شنبه با حضور گسترده عزاداران سراسر کشور، در مصلی تهران آغاز میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم در اطلاعیهای از عموم امت وفادار دعوت کرد تا با حضوری دشمن شکن، پرشور و منسجم در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر جلوهای بینظیر از اتحاد مقدس و وحدت ملی را به تصویر بکشند.