امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود اشاره کردند.

** خطبه‌های نماز جمعه میناب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، آیت‌الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب گفت:مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، روز تجدید میثاق با شهدای انقلاب و ارزش‌های نظام اسلامی است.

** خطبه‌های نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام عبدالله کشمیری امام جمعه موقت شهرستان بندرلنگه نیز گفت: تشییع رهبر انقلاب بیعتی دوباره با مسیر ولایت، عدالت و مقاومت است.

** خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ محب الله مطلوب امام جمعه موقت اهل سنت بندرلنگه گفت: ریاکاری در بین مومنان شرک و از نشانه‌های نفاق است

** خطبه‌های نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی، امام جمعه قشم گفت: حضور در تشییع رهبر امت، جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامیست.

** خطبه‌های نماز جمعه رودان

حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت:تجمع‌ها خیابانی و شبانه، چشم فتنه داخلی؛ تروریست‌ها و ضد انقلاب را کور کرد.

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** خطبه‌های نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: با شهادت قائد امت امروز مقاومت اسلامی قوی‌تر شده است.

** خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بستک

شیخ سید سلیمان حسینی؛ امام جمعه اهل سنت بستک گفت:در جامعه نیاز است فرهنگ مشارکت و همیاری و خیرخواهی رواج یابد.

** خطبه‌های نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام و المسلمین ایوب جهانگیری امام جمعه موقت حاجی‌آباد گفت: مذاکره اقدامی تاکتیکی برای کاهش آسیب‌ها و تامین منافع ملی است.

** خطبه‌های نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه شهرستان خمیر گفت: تشییع پیکر امام شهید، مهمترین واقعه تاریخی انقلاب اسلامی است.

** خطبه‌های نماز جمعه سیریک

حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک نیز خواستار رفع فوری مشکل آنتن‌دهی روستای کرپان شد.

** خطبه‌های نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه جزیره هرمز نیز خواستار مجازات بیشتر دشمنان و متجاوزان به میهمن شد.

** خطبه‌های نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت الاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهورو هشتبندی هم خواستار حل مشکل تنش آبی در این بخش شد.