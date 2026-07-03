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امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته به مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود اشاره کردند.
** خطبههای نماز جمعه میناب
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، آیتالله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب گفت:مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، روز تجدید میثاق با شهدای انقلاب و ارزشهای نظام اسلامی است.
** خطبههای نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام عبدالله کشمیری امام جمعه موقت شهرستان بندرلنگه نیز گفت: تشییع رهبر انقلاب بیعتی دوباره با مسیر ولایت، عدالت و مقاومت است.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ محب الله مطلوب امام جمعه موقت اهل سنت بندرلنگه گفت: ریاکاری در بین مومنان شرک و از نشانههای نفاق است
** خطبههای نماز جمعه قشم
حجتالاسلام والمسلمین حاجبی، امام جمعه قشم گفت: حضور در تشییع رهبر امت، جلوهای از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامیست.
** خطبههای نماز جمعه رودان
حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت:تجمعها خیابانی و شبانه، چشم فتنه داخلی؛ تروریستها و ضد انقلاب را کور کرد.
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** خطبههای نماز جمعه بستک
حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: با شهادت قائد امت امروز مقاومت اسلامی قویتر شده است.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بستک
شیخ سید سلیمان حسینی؛ امام جمعه اهل سنت بستک گفت:در جامعه نیاز است فرهنگ مشارکت و همیاری و خیرخواهی رواج یابد.
** خطبههای نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام و المسلمین ایوب جهانگیری امام جمعه موقت حاجیآباد گفت: مذاکره اقدامی تاکتیکی برای کاهش آسیبها و تامین منافع ملی است.
** خطبههای نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه شهرستان خمیر گفت: تشییع پیکر امام شهید، مهمترین واقعه تاریخی انقلاب اسلامی است.
** خطبههای نماز جمعه سیریک
حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک نیز خواستار رفع فوری مشکل آنتندهی روستای کرپان شد.
** خطبههای نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه جزیره هرمز نیز خواستار مجازات بیشتر دشمنان و متجاوزان به میهمن شد.
** خطبههای نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجت الاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهورو هشتبندی هم خواستار حل مشکل تنش آبی در این بخش شد.