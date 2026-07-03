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مستند «لشکر زینبی»، مجموعه نمایشی «دیدار» و فیلم سینمایی «بانوی سردار»، از شبکه های مستند، یک و نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «لشکر زینبی»، با محوریت دیدارهای رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی با خانوادههای شهدای مدافع حرم، امشب ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه مستند پخش میشود.
این مستند با محوریت روایت و رونمایی از تصاویری دیده نشده از محافل صمیمانه رهبر شهید با خانوادهی معزز شهدای مدافع حرم در ۵ سال گذشته را به تصویر کشیده است.
مستند «لشکر زینبی»، به همت مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی و به کارگردانی محسن اردستانی تهیه و تولید شده است.
مجموعه نمایشی کوتاه «دیدار»، با هدف روایت خاطرات ماندگار رهبر شهید انقلاب از شبکه یک پخش می شود. این مجموعه با بهرهگیری از جمعی از هنرمندان باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون، در قالب داستانهایی مستقل، روایتی هنرمندانه از خاطرات، منش و سیره رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی را به تصویر میکشد.
رسول نجفیان، اسماعیل خلج، عزتالله رمضانیفر، کاظم هژیرآزاد، بهمن دان، اصغر نقیزاده، فرهاد بشارتی، آزیتا ترکاشوند و پانتهآ کیقبادی از جمله هنرمندانی هستند که تاکنون در این مجموعه به ایفای نقش پرداختهاند.
روایت دوران مبارزه و زندان در سالهای پیش از انقلاب، روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرات مردمی و نقشآفرینی رهبر شهید در مسیر پیشرفت کشور، از جمله محورهای داستانی مجموعه «دیدار» است که در قسمتهای مختلف به تصویر کشیده میشود.
فیلم سینمایی «بانوی سردار»، به کارگردانی پرویز شیخ طادی امشب ساعت ۲۱، از شبکه نمایش پخش می شود.
پانتهآ سیروس، حبیب دهقان نسب، فرخ نعمتی، سهیلا رضوی، فرزین محدث، محمد فیلی، کاظم هژیرآزاد، صدرالدین حجازی، مهدی میامی و حمیدرضا نعیمی، از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
فیلم سینمایی «بانوی سردار»، به زندگی نخستین بانوی سردار ایرانی که به مبارزه با استکبار انگلیس و حکومت مرکزی رضا شاه میپردازد. بی بی مریم ملقب به سردار مریم است که عدل و عدالت را بین اقوام گسترش داد و دربین رعایا محبوبیت پیدا کرد و دست خوانین ظالم را کوتاه کرد و ...