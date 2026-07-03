آمادگی ۸۰۰ شرکت برای سرمایهگذاری در منطقه آزاد بیلهسوار
مدیرعامل منطقهٔ آزاد تجاری- صنعتی اردبیل - بیلهسوار، از تکمیل طرح جامع این منطقه در دو ماه آینده و چالش واگذاری اراضی زراعی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ اسلام محمدی از آمادگی بالای سرمایهگذاران برای ورود به این منطقه خبر داد و افزود: تاکنون ۸۰۰ شرکت مختلف برای سرمایهگذاری در این حوزه اعلام آمادگی کردهاند.
وی با اشاره به وسعت هزارو ۵۰۰ هکتاری محدوده منطقه آزاد، تصریح کرد: با وجود ظرفیتهای بالا، عدم تغییر کاربری و چالشهای صدور سند، برخی موانع اجرایی در مسیر توسعه وجود دارد.
مدیرعامل منطقهٔ آزاد تجاری- صنعتی اردبیل - بیلهسوار گفت: تاکنون ۸۰ هکتار زمین مورد توافق قرار گرفته که ۴۵ هکتار آن سنددار شده است.
محمدی با اشاره به پیشرفت عملیاتی محصورسازی مرحله اول تا خط مرزی افزود: استقرار فرودگاه پارسآباد در ۵۰ کیلومتری این منطقه و وجود گمرک، از بزرگترین مزایای راهبردی شهرستان بیلهسوار در شمال استان اردبیل محسوب میشود.
وی همچنین گفت: طرح جامع منطقه آزاد اردبیل- بیله سوار شامل پهنهبندیهای تجاری، خدماتی، صنعتی، کشاورزی و لجستیکی، در دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.