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رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: گردشگر غرق شده در رودخانه دز این شهرستان با تلاش نیروهای اورژانس و اقدام به موقع گروه نجات غریق نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده با اشاره به حادثه غرقشدگی یک گردشگر در منطقه تفریحی ساحلی بیان داشت: ساعاتی پیش گزارش غرقشدگی یک گردشگر در رودخانه دز و منطقه تفریحی ساحلی به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: این فرد ابتدا توسط تیم نجات غریق از آب خارج شد و بلافاصله نزدیکترین آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.
معمارزاده با اشاره به حضور سریع کارشناسان اورژانس در صحنه حادثه گفت: پس از ارزیابی اولیه، اقدامات تخصصی پیشبیمارستانی شامل بررسی و تثبیت علائم حیاتی، پایش مستمر وضعیت بیمار و انجام مراقبتهای درمانی لازم توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ انجام شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول تصریح کرد: با تلاش بهموقع و اقدامات تخصصی نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی، وضعیت مصدوم پایدار و برای ادامه روند درمان به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شد.
وی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شنا تاکید کرد و از شهروندان و گردشگران خواست از شنا در مناطق فاقد نجاتغریق و خارج از محدودههای مجاز خودداری کنند.
این مقام مسئول افزود: شهروندان از ورود ناگهانی به آبهای عمیق بپرهیزند، کودکان را حتی برای لحظهای بدون نظارت رها نکنند و از شنا بهصورت انفرادی یا در زمان خستگی خودداری کنند.
معمارزاده گفت: رعایت این توصیههای ساده میتواند از بروز حوادث ناگوار غرقشدگی پیشگیری کند و در صورت وقوع حادثه نیز، شهروندان ضمن حفظ خونسردی، در سریعترین زمان ممکن با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند و از انجام اقدامات غیراصولی خودداری کنند.
بیاحتیاطی و شنا در نقاط ممنوعه منجر به حوادث ناگوار و غرق شدگی افرادی در رودخانه دز شده است.