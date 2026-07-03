جهاددانشگاهی با صدور بیانیه‌ای، از دانشجویان، دانشگاهیان و جهادگران سراسر کشور دعوت کرد تا با حضوری گسترده، آگاهانه و باشکوه در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن مجاهد بزرگ، بار دیگر وفاداری جامعه دانشگاهی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ خود برای تداوم مسیر علم، فناوری، پیشرفت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی جهاددانشگاهی، در بیانیه جهاددانشگاهی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کشورمان این روزها، همزمان با برگزاری آیین باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد؛ مقطعی که ملت بزرگ ایران با بدرقهٔ مجاهدی از تبار ایمان، حکمت، عزت و استقامت، بار دیگر پایبندی خویش را به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، راه نورانی شهیدان و مسیر استقلال و پیشرفت کشور به نمایش خواهند گذاشت.

قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) همواره از بزرگ‌ترین حامیان جریان علم، فناوری و نوآوری کشور بودند و با رهنمود‌های حکیمانه و تأکید مستمر بر خودباوری، مرجعیت علمی، توسعه فناوری، مسیر رشد و پیشرفت کشور را هموار ساختند. بی‌تردید، اقتدار علمی امروز جمهوری اسلامی ایران که پشتوانه اقتدار فناورانه، دفاعی و نظامی کشور به شمار می‌رود، ثمره همان نگاه بلند و آینده‌نگر به علم، پژوهش و فناوری است.

بی گمان وفاداری عملی به رهنمود‌ها و تحقق مطالبات راهبردی آن شهید والامقام، به‌ویژه در عرصه‌های علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری و حل مسائل کشور، در کناربدرقه با شکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، ادای احترام به قائد امت را معنای دوچندان می‌بخشد.

جهاددانشگاهی از خانواده بزرگ دانشگاهی کشور، دانشجویان و جهادگران دعوت می‌کند با حضوری گسترده، آگاهانه و باشکوه در مراسم وداع و تشییع قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن مجاهد بزرگ، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از وفاداری جامعه دانشگاهی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ خود برای تداوم مسیر علم، فناوری، پیشرفت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را متجلی سازند.

جهاددانشگاهی

۱۲ تیرماه ۱۴۰۵