فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اهمیت جلب مشارکت مردمی در صیانت از اراضی کشاورزی بر توسعه و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت طرح همیاران زمین سبز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ افشاری‌اقدم در بازدید از یگان حفاظت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز عملکرد این مجموعه را به ویژه در زمینه شناسایی سریع تخلفات و اجرای موثر احکام قانونی، به خصوص اجرای ۶۳۸ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سه ماهه اول امسال بسیار مطلوب و قابل تقدیر ارزیابی کرد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور همچنین در نشستی با حضور میکائیل حاتمیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز بر استمرار روند مطلوب فعالیت‌های یگان حفاظت، تقویت امکانات و تجهیزات، حمایت هر چه بیشتر مدیران شهرستانی و استانی از نیرو‌های یگان حفاظت و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جلب مشارکت مردمی در صیانت از اراضی کشاورزی بر توسعه و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت طرح همیاران زمین سبز تاکید کرد و گفت: مشارکت مردم در کنار اقدامات تخصصی یگان‌های حفاظت نقش مهمی در پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفظ اراضی کشاورزی برای نسل‌های آینده دارد.

سرهنگ افشاری‌اقدم ضمن قدردانی از تعامل و همکاری موثر دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در اجرای ماموریت‌های حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار داشت:تداوم این هم‌افزایی و همکاری بین‌بخشی، زمینه‌ساز افزایش اثربخشی اقدامات قانونی و صیانت هر چه بهتر از اراضی کشاورزی خواهد بود.

سرهنگ یونس برنا فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تعامل سازنده میان یگان‌های حفاظت و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، از حمایت‌های ویژه شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مجید احمدی مدیر امور اراضی استان در تامین زیرساخت‌ها، پشتیبانی و فراهم‌سازی زمینه اجرای مطلوب ماموریت‌های یگان حفاظت قدردانی کرد.

وی افزود:همدلی، هماهنگی و حمایت مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان، نقش موثری در ارتقای عملکرد یگان‌های حفاظت و تحقق اهداف سازمانی در زمینه حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی داشته و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.