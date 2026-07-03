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مسابقات کشتی پهلوانی انتخابی نوجوانان استان کردستان، روز جمعه ۱۲ تیرماه با حضور ۸۰ کشتیگیر از شهرستانهای مختلف استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حبیبی، رئیس هیئت کشتی پهلوانی و ورزشهای زورخانهای استان کردستان گفت: این رقابتها با هدف شناسایی استعدادهای برتر، انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات کشوری و ترویج فرهنگ پهلوانی در بین نوجوانان برگزار شد.
در پایان این رقابتها، از دو تن از پیشکسوتان ورزش کشتی پهلوانی و زورخانهای استان کردستان به پاس سالها تلاش و خدمات ارزنده آنان تجلیل شد.
نفرات برتر این مسابقات نیز جواز حضور در رقابتهای کشوری را کسب کردند و در قالب تیم استان کردستان در مسابقات پیشرو که در همدان هستش شرکت خواهند کرد.