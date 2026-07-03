به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حبیبی، رئیس هیئت کشتی پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای استان کردستان گفت: این رقابت‌ها با هدف شناسایی استعداد‌های برتر، انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات کشوری و ترویج فرهنگ پهلوانی در بین نوجوانان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، از دو تن از پیشکسوتان ورزش کشتی پهلوانی و زورخانه‌ای استان کردستان به پاس سال‌ها تلاش و خدمات ارزنده آنان تجلیل شد.

نفرات برتر این مسابقات نیز جواز حضور در رقابت‌های کشوری را کسب کردند و در قالب تیم استان کردستان در مسابقات پیش‌رو که در همدان هستش شرکت خواهند کرد.