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شهرستان دماوند با هدف پذیرش مسافران شهرستانهای شمالی که از محورهای هراز و فیروزکوه عازم تهران هستند، بیش از ۹۰ مرکز اسکان و پذیرایی را تجهیز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، تمهیدات لازم در شهرستان دماوند به اجرا درآمده است.
در این راستا، علاوه بر پیشبینی بیش از ۹۰ مرکز برای اسکان و پذیرایی از مسافران، پنج نقطه استراتژیک برای استقرار خودروها و ارائه خدمات رفاهی در مسیرهای هراز و فیروزکوه (در هر دو مسیر رفت و برگشت) تعیین و تجهیز شده است تا تردد زائران و مسافران تسهیل گردد.