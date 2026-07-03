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همزمان با آغاز آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، شبکههای اجتماعی پاکستان به صحنهای از همدردی، دلدادگی و وداع تبدیل شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ هزاران کاربر با انتشار تصاویر، فیلمها و دلنوشتهها، از شخصیتی یاد کردند که او را فراتر از مرزهای ایران، نماد وحدت امت اسلامی و مقاومت میدانستند.
از ایکس و اینستاگرام تا فیسبوک و واتساپ، پیامهای تسلیت و بازنشر سخنان رهبر شهید درباره فلسطین، وحدت اسلامی و حمایت از مظلومان، بهطور گسترده دستبهدست شد. بسیاری از کاربران نوشتند اگرچه از تهران دورند، اما دلهایشان در مراسم وداع، همراه ملت ایران است.
همزمان، تصاویر حضور هیئت علمای پاکستانی در آیین وداع نیز بازتاب گستردهای یافت و کاربران آن را نماینده احساسات میلیونها پاکستانی توصیف کردند.
در کنار این واکنشهای مردمی، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان نیز به همراه هیئتی عالیرتبه راهی تهران شد تا در آیین تشییع و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کند.
مجموعه این واکنشها، از فضای مجازی تا حضور رسمی مقامات و علما نشان داد که آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، بازتابی گسترده در میان اقشار مختلف جامعه پاکستان داشته است.