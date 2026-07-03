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جوکار از مردم استان یزد برای حضور گسنره،مسنجم وباشکوه در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن پیام رئیس مجمع نمایندگان استان یزد بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
اکنون پس از گذشت بیش از ۱۲۰ روز از حماسه بزرگ و سرنوشتساز حضور درمیدان، روزهایی که ملت ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی، با ایمان، صبر، مقاومت و وحدت در برابر دشمنان ایستاد، آیین باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر قائدعظیم الشان انقلاب اسلامی شهید امت، برگزار میشود؛ امام سید علی خامنهای قدس سره الشریف که نخستین شهید این میدان پرافتخار بود و با خون پاک خود، مسیر مقاومت، عزت و استقلال ملت ایران را برای همیشه ماندگارتر ساخت.
بیتردید شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، نه پایان یک راه، بلکه آغاز فصل تازهای از بصیرت، وفاداری و ایستادگی ملت ایران در دفاع از آرمانهای امام راحل عظیمالشأن، شهدای والامقام و نظام مقدس جمهوری اسلامی است. دشمنان گمان میکردند با این داغ سنگین، ملت ایران دچار تردید و تفرقه خواهد شد؛ اما حضور صبورانه، آگاهانه و متحد مردم در این ماههای سخت نشان داد که انقلاب اسلامی ریشه در ایمان، خون شهدا و اراده پولادین ملت دارد.
امروز حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، صرفاً یک آیین وداع نیست؛ بلکه میثاقی دوباره با ولایت، شهدا، آرمانهای انقلاب اسلامی و راه پرافتخار مقاومت است. این حضور، پیام روشن ملت ایران به دشمنان خواهد بود که در ادامه پرچم این انقلاب با رهبری حکیم ودانا، حضرت امام سید مجتبی خامنهای مدظله العالی، مسیر عزت، استقلال و ایستادگی با قدرت ادامه خواهد یافت.
اینجانب از عموم مردم شریف، مؤمن، انقلابی و قدرشناس استان یزد دعوت مینمایم با حضور گسترده، منسجم و باشکوه در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان، بار دیگر بصیرت، وفاداری، همبستگی و ولایتمداری خود را به نمایش گذاشته و برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار دارالعباده یزد ثبت نمایند.
بیشک مردم دارالعباده، همانگونه که در همه بزنگاههای انقلاب اسلامی حضوری پیشگام، مؤثر و عزتمندانه داشتهاند، در این آیین تاریخی نیز با حضور پرشور خود، جلوهای ماندگار از عشق به ولایت، پایبندی به آرمانهای شهدا و دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش خواهند گذاشت.