پخش زنده
امروز: -
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تکیه بر ذخایر استراتژیک و برنامهریزی عرضه روزانه، آمادگی کامل خود را برای پوشش نیازهای پروتئینی استان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برنامهریزیهای لازم برای تأمین حجم گسترده گوشت قرمز و مرغ بهگونهای انجام شده است که هیچگونه شکافی در عرضه پروتئین در سطح استان ایجاد نشود. وی تأکید کرد که هدف اصلی این طرح، ثبات قیمتها و دسترسی همگانی به این اقلام در ایام بدرقه است.
مجید جعفری در تشریح جزئیات این طرح اعلام کرد که برای پیشگیری از نوسانات احتمالی بازار، بیش از ۲ هزار تن مرغ منجمد در ذخایر موجود است و روزانه ۹۰۰ تن مرغ گرم در بازار عرضه خواهد شد.
وی همچنین در خصوص تأمین گوشت قرمز افزود: تأمین روزانه ۲۵۰ تن گوشت قرمز گرم و همچنین عرضه ۱۲۰۰ تن گوشت گوساله منجمد در دستور کار قرار گرفته است تا نیاز تمامی اقشار جامعه در این ایام بهطور کامل پوشش داده شود و هیچگونه کمبودی در بازار مشاهده نشود.