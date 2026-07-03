سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان گفت: سه هزار و ۵۰۰ هرمزگانی با قطار و اتوبوس برای حضور در مراسم تشییع رهبر انقلاب اسلامی عازم می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرشاد محمدی افزود: در تهران برای ۸ هزار تَن در منطقه ۱۶ تهران شرایط اسکان فراهم شده است و مابقی افراد با وسایل شخصی عازم این سفر هستند.

وی گفت: در مسیر هرمزگان تا تهران موکب‌های خدمات رسانی، اورژانس و هلال احمر برای زائران در نظر گرفته شده است.

سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان افزود: اطلاعات مراکز اقامتی و خدماتی مسیر زائران در سامانه زائر قائد بارگذاری شده و هر روز به روزرسانی می‌شود.

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محمدی گفت: شهروندان برای اعزام به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین بالا رفتن کیفیت سفر و ارائه خدمات، باید در سامانه زائر قائد نام نویسی کنند.

وی افزود: در دانشگاه آزاد مشهد شرایط اسکان ۵ هزار نفر و شهر قم نیز در بلوار بسیج برای اسکان ۳ هزار تَن فضای استراحت در نظر گرفته شده است.