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رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر اسلامشهر، گفت: جهت تسهیل در تردد شهروندان اسلامشهری و جابهجایی رایگان زائران بهصورت ۲۴ ساعته مراسم وداع و تشییع قائد شهید امام خامنهای (ره) از اسلامشهر به ایستگاه مترو آزادگان و بالعکس با بهکارگیری ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به زائران خدمترسانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن گلیج اظهار کرد: برای جابهجایی و انتقال زائرین و شرکتکنندگان در مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر قائد شهید ملت ۲۰۰ دستگاه اتوبوس آماده ارائه خدمات شدهاند.
گلیج با اشاره به محدودیتهای اعلام شده جهت تردد خودروهای حملونقل عمومی در روزهای وداع و تشییع در شهر تهران، بیانکرد: ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جهت انتقال ۲۴ ساعته مردم اسلامشهر به ایستگاه متروی آزادگان جهت حضور در مراسم وداع در روزهای شنبه و یکشنبه از محلههای تعیین شده در نقاط مختلف شهر مستقر شده و مسافرین را جابهجا میکنند.
وی با اشاره به تعیین ۴ خط اصلی و ۷ خط فرعی برای جابهجایی زائرین، تأکید کرد: در مسیرهای فرعی زائرین با بهوسیله خودروهای ون به ایستگاه زرافشان منتقل و از آنجا توسط اتوبوس به سمت ایستگاه مترو آزادگان و بالعکس جابهجا میشوند.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر اسلامشهربااشاره به فعالیت رانندگان بهصورت جهادی، خاطرنشان کرد: جهت تسهیل در تردد شهروندان اسلامشهربو جابهجایی رایگان زائران و میهمانان مراسم وداع و تشییع قائد شهید امام خامنهای (ره) بهصورت ۲۴ساعته از اسلامشهر به ایستگاه مترو آزادگان و بالعکس به زائران خدمترسانی میشود.
شهرداری چهاردانگه نیز با صدور اطلاعیهای خطاب به عموم مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار شهر چهاردانگه که علاقهمند به حضور در مراسم وداع و تشییع هستند، اعلام کرد که براساس برنامه ریزی انجام شده تعداد۵۰ دستگاه اتوبوس جهت جابجایی زائرین در طی روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه جهت جابجایی و انتقال زائرین از مبادی تعیین شده به مترو آزادگان و بالعکس از فعالیت میکنند.
شروع حرکت:از ساعت ۵:۰۰ صبح
میادین اصلی اعزام در چهاردانگه:
🔻گلشهر
🔻 گلدسته
🔻 درویش
🔻 شهدا
🔻 شاتره
🔻 علیآباد قاجار
🔻 حسینآباد
🔻 فیروزبهرام