برگزاری مراسم تشییع پیکر داماد شهید رهبر شهید
مراسم تشییع پیکر داماد رهبر شهید انقلاب، شهید مصباح الهدی باقری کنی در میدان دوم شهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ مراسم تشییع پیکر داماد رهبر شهید انقلاب، شهید مصباح الهدی باقری کنی در میدان دوم شهران در حال برگزاری است.
مراسم تشییع به سمت بیت آیتالله باقری کنی، پل شهید احمد کاشانی خواهد بود.
دکتر مصباحالهدی باقریکنی داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی در آغاز جنگ تحمیلی اخیر، همراه با حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضواناللهعلیه بر اثر حمله جنایتکارانهی آمریکایی صهیونی به بیت رهبری، به درجه رفیع شهادت نائل شد.