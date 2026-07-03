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مدیریت منطقه ۵ شهرداری قم از آمادهسازی و بهسازی ۸ پارکینگ کلیدی به وسعت ۹۱.۷ هکتار خبر داد. این فضاها که با اختصاص اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال تجهیز شدهاند، در روز برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، آماده ارائه خدمات به شهروندان و زائران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید ابوالفضل میریکامامی، مدیر منطقه ۵ شهرداری قم، با اشاره به آمادگی کامل زیرساختهای شهری برای میزبانی از مراسم تشییع امام شهید، گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد خدمات شهری و با هدف ایجاد نظم، رفاه و سهولت در دسترسی شهروندان و زائران، عملیات ساماندهی و آمادهسازی ۸ پارکینگ در سطح منطقه با مجموع مساحت ۹۱.۷ هکتار به پایان رسیده است.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک در این رویداد ملی، افزود: جهت بهسازی، تسطیح، پاکسازی و تأمین زیرساختهای لازم برای این پارکینگها، بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است تا از ارائه خدماتی شایسته و باکیفیت اطمینان حاصل شود.
میریکامامی با نام بردن از پارکینگهای پیشبینیشده جهت پذیرش خودروها، اعلام کرد: پارکینگهای یاوران مهدی، طیبی، ناظمزاده، انسجام، شهر قائم، بقیع، انبار و مهابادی در روز مراسم، آماده بهرهبرداری خواهند بود.
وی تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم به منظور هدایت، ساماندهی و مدیریت هوشمند تردد در این محدودهها پیشبینی شده است.
مدیر منطقه ۵ در ادامه گفت: مجموعه مدیریت شهری با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اجرایی و با هماهنگی گسترده میان دستگاههای ذیربط، تلاش میکند تا شرایطی امن و آرام برای حضور گسترده مردم در این مراسم معنوی فراهم آورد.
وی در پایان ضمن دعوت از شهروندان و زائران برای همکاری با عوامل اجرایی و رعایت دستورالعملهای ترافیکی، افزود: امیدواریم با مشارکت آگاهانه مردم و هماهنگی دستگاههای مسئول، مراسم تشییع امام شهید با بیشترین نظم، امنیت و شکوه برگزار گردد.