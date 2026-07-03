پخش زنده
امروز: -
امامان جمعه استان در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن تاکید بر ادامه راه امام شهید امت، بر حضور در مراسم خاکسپاری آن امام شهید تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، امامان جمعه استان با تسلیت شهادت رهبر و قائد امت، این حادثه را ضایعهای سنگین برای جهان اسلام توصیف کردند.
خطیبان جمعه همچنین حضور مردم را در مراسم بدرقه ایشان ضروری دانستند و گفتند: قائد شهید امت هدایتگر ایرانی بود که همواره و هر روز استوارتر از همیشه نام ایران را در مجامع جهانی بلند میکرد
امامان جمعه استان بر نقش مردم و لزوم خدمتگزاری صادقانه تاکید کردند و خواستار رفع مشکلات مردم و به ویژه جوانان شدند.
حفظ وحدت وانسجام اجتماعی، مبارزه با تورم و بیکاری، لزوم کاهش آسیبهای اجتماعی و توجه بیشتر به آموزههای دینی از دیگر مواردی بود که امامان جمعه استان بر آن تاکید داشتند.