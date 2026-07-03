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مراسم عزاداری بر پیکر مطهر رهبر انقلاب

شب گذشته مراسم عزاداری و نوحه سرایی با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۱۷:۲۵
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برچسب ها: نوحه خوانی ، رهبر انقلاب ، مراسم عزاداری
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