انتقال زائران استان مرکزی به مصلی تهران با وسایل حمل و نقل عمومی؛
نمایشگاه بین المللی تهران و چند مسجد در منطقه ۳ تهران، محل اسکان زائران استان مرکزی
زائران استان مرکزی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، در نمایشگاه بین المللی تهران و چند مسجد در منطقه ۳ تهران اسکان داده میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برای اعزام ۵۰ هزار نفر از استان مرکزی برای حضور در مراسم تشیع و وداع با رهبر شهید برنامه ریزی شده است.
نمایشگاه بین المللی تهران و چند مسجد در منطقه ۳ تهران برای اسکان زائران استان مرکزی پیش بینی شده تا از این محل توسط وسایل حمل و نقل عمومی به مصلی تهران و مراسم تشیع منتقل شوند.
افزون بر اعزامهای مردمی، برنامه اعزام سازمانیافته با اتوبوس نیز پیشبینی شده و در مرحله نخست، ظرفیت خدماترسانی برای ۱۵ هزار نفر فراهم شده است، هرچند استقبال مردم فراتر از این میزان است و تلاشها برای افزایش ظرفیت ادامه دارد.
برای پشتیبانی از این رویداد، ۲۱ کمیته تخصصی در سپاه روحالله و ۱۸ کمیته در سطح استان تشکیل شده که تاکنون چندین جلسه هماهنگی برگزار کردهاند و تمامی تمهیدات لازم برای اعزام، اسکان، تغذیه و خدماترسانی به زائران پیشبینی شده است.