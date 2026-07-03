رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی گفت: دنیا شاهد بزرگترین حماسه تاریخی، وداع و تشییع رهبر عزیز و شهید و آقای ایران خواهد بود که در تاریخ دنیا ثبت و به یادگار خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد جباری افزود: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و آقای ایران صرفا بدرقه یک شخصیت سیاسی و مذهبی نیست، این مراسم تجدید میثاق ملت ایران با استقلال، تمامیت ارضی، عزت ملی و مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوز و ترور و سلطه جهانی است.

وی گفت: شهادت رهبر انقلاب مصیبت یک مذهب، یک جریان سیاسی، یا یک بخشی از جامعه نیست؛ این داغ، داغ مشترک همه ملت ایران و امت اسلام است.

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رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی افزود: از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، همه پارلمان‌های کشور‌های اسلامی و همه نهاد‌های به اصلاح حقوق بشری می‌خواهم در برابر تجاوز به کشورمان و ترور رهبر کشور مستقل ایران و کشتار و قتل عام و ترور کودکان و غیرنظامیان سکوت نکنند، چرا که سکوت به معنای عادی سازی تجاوز، ترور و قانون شکنی در جهان است و دامن خودشان نیز خواهد گرفت.