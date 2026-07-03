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بیش از دو هزار و پانصد نفر از مردم استان ایلام در قالب کاروانهای اعزامی، برای حضور در مراسم میلیونی وداع با قائد شهید امت عازم تهران میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم بابصیرت و قدرشناس استان ایلام برای شرکت در مراسم میلیونی وداع با قائد شهید امت، اعلام آمادگی کردهاند.
پیشبینی شده بیش از دو هزار و پانصد نفر از مردم استان در قالب کاروانهای اعزامی، برای وداع با رهبر شهید انقلاب در پایتخت کشور شرکت کنند.
همچنین خیل عظیمی از مردم استان با خودروهای شخصی خود به صورت خانوادگی و وسایل نقلیه عبوری، در حال عزیمت به شهرهای تهران، مشهد، قم و حتی کربلای معلی هستند تا ضمن شرکت در اجتماع میلیونی مردم، با آرمانهای امام شهید و ارزشهای انقلاب اسلامی تجدید عهد کنند.
علاوه بر عزیمت مردم برای حضور در بزرگترین اجتماع مردمی، ویژهبرنامههای مختلفی برای پاسداشت قائد شهید امت در استان برگزار میشود.