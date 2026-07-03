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شبکههای رادیویی ایران و گفتوگو، برای پوشش میدانی مراسم وداع با رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی پویش برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو ایران در آستانه مراسم باشکوه بدرقه و وداع با رهبر شهید، از شبکه گسترده «ایرانیاران» در سراسر کشور برای پوشش میدانی این رویداد دعوت میکند.
با توجه به برگزاری رویداد عظیم و ملی مراسم وداع، بدرقه و تشییع رهبر شهید ایران، «ایرانیاران» سراسر کشور میتوانند با ثبت و ارسال روایتهای مستند، گزارشهای میدانی، حالوهوای شهرها و بازتابهای مردمی، در تولید محتوای ویژه این مراسم مشارکت کنند.
علاقه مندان میتوانند با مراجعه به سامانه ثبتنام و بارگذاری آثار در سایت revayatha.ir (بخش رادیو ایران) و یا ارسال بستههای صوتی و گزارشها از طریق پیامرسان «بله» به شماره ۰۹۹۰۴۰۵۵۵۹۰، در ثبت این حماسه باشکوه شرکت کنند.
این گزارشها پس از دریافت، برای پخش در آنتن سراسری رادیو ایران آمادهسازی خواهند شد تا تصویر جامع و متفاوتی از ارادت مردم در استانهای مختلف کشور به گوش مخاطبان برسد.
رادیو گفتوگو هم با راهاندازی پویش «حماسه وداع» از مخاطبان دعوت میکند تا عکس، فیلم و روایتهای خود از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب را ارسال کنند.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان بله به شناسه @goftogoo_admin یا از طریق شماره ۰۹۳۸۹۳۸۱۰۳۵ ، ارسال کنند..
رادیو گفتوگو اعلام کرده است تصاویر و روایتهای ارسالی پس از بررسی، در رادیونما، تارنمای رسمی و درگاههای فضای مجازی این شبکه منتشر و پخش خواهد شد.
این پویش با شعار «هر تصویر، روایتی از یک حضور تاریخی» با هدف ثبت و بازتاب روایتهای مردمی از این مراسم برگزار میشود.