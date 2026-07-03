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مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، بازتاب گستردهای در رسانههای خارجی داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، بازتاب گستردهای در رسانههای خارجی داشت.
بازتاب گسترده حضور هیئتهای خارجی در ایران برای ادای احترام به رهبر شهید در رسانههای ترکیه
همزمان با آغاز مراسم تشییع آیتالله سید علی خامنهای در تهران، رسانههای ترکیه با انتشار گزارشهای لحظهای، تصاویر، ویدئوها و تحلیلهای متعدد، این رویداد را بهطور گسترده بازتاب دادند و آن را در صدر اخبار بینالمللی خود قرار دادند.
خبرگزاری آناتولی، شبکه TRT، روزنامههای سراسری و رسانههای اینترنتی ترکیه، با تمرکز بر حضور رؤسای کشورها و هیئتهای بلندپایه خارجی، این مراسم را یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و دیپلماتیک منطقه توصیف کردند.
بخش قابل توجهی از تحلیلهای منتشرشده در رسانههای ترکیه نیز به پیامدهای منطقهای این مراسم، آینده روابط ایران با کشورهای همسایه و تأثیر آن بر تحولات خاورمیانه اختصاص داشت.
همزمان، تصاویر و اخبار مربوط به مراسم در شبکههای اجتماعی و رسانههای ترکیه نیز بهطور گسترده بازنشر شد و بسیاری از رسانهها پوشش زنده و لحظهبهلحظه این رویداد را در دستور کار خود قرار دادند.
بازتاب مراسم تشییع رهبر شهید ایران در رسانههای چین
آیین تشییع شهید آیتالله سیدعلی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از همان ساعات نخست برگزاری به یکی از مهمترین اخبار رسانههای چین تبدیل شده است.
رسانههای چین با ارائه گزارشهایی از این مراسم آن را به صحنه حضور همه اقشار جامعه، مقامات سیاسی، رهبران مذهبی و مقامات کشورهای مختلف جهان در حمایت از ایران و انقلاب اسلامی توصیف کردند.
خبرگزاری شینهوا با پخش گزارشی از این مراسم نوشت؛ تهران پایتخت ایران میزبان اقشار مختلف مردم، شخصیتهای سیاسی و مذهبی و مقامات کشورهای مختلف است که برای شرکت در آیین وداع با رهبر شهید ایران خود را به اینجا رساندهاند.
بعضی رسانههای چین نیز این مراسم را نمادی از انسجام و قدرت جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند و برخی هم آن را یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و مذهبی سال در منطقه دانستند.
تارنمای سی جی تی ان وابسته به رادیو و تلویزیون مرکزی چین، مراسم تشییع را یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرده که با حضور گسترده مردم، شخصیتهای مذهبی و هیئتهای خارجی، برگزار میشود.
چاینا دیلی و گلوبال تایمز هم به حضور مقامات و فرستادگان بیش از ۳۰ کشور از جمله چین به این مراسم اشاره کرده و آن را نشاندهنده اهمیت بینالمللی این رویداد از منظر روابط خارجی ایران توصیف کرده است.
رسانه تصویری سی سی تی وی پلاس هم با انتشار تصاویری از این مراسم از گستردگی و ابعاد کمسابقه آن، حضور هیئتهای خارجی، پوشش امنیتی و اجرایی گسترده، اهمیت سیاسی این رویداد در سطح منطقه و تبدیل شدن تهران به کانون توجه رسانههای جهان خبرداد.
فضای مجازی چین نیز متاثر از این رویداد، به محل بارنشر کلیپها و تصاویر مربوط به رهبر شهیدانقلاب اسلامی و تصاویری از حضورمقامات کشورهای مختلف جهان درمراسم وداع با آن، اما شهید تبدیل شده است.
بازتاب مراسم رسمی وداع با رهبر شهید ایران در رسانههای روسیه
مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، بازتاب گستردهای در رسانههای روسیه داشت.
در حالیکه بیش از ۲۰ نفر از خبرنگاران رسانههای جریان اصلی روسیه برای پوشش مراسم تشییع امام مجاهد شهید انقلاب راهی تهران شدهاند، رسانههای تصویری، خبرگزاریها، و روزنامههای این کشور، این مراسم را بطور گسترده پوشش دادند.
«روزنامه راسیسکایا گازیتا» نوشت: مراسم رسمی وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در تهران با حضور هیئتهای خارجی از حدود ۱۰۰ کشور جهان آغاز شد.
این روزنامه پرتیراژ با اشاره به حضور مقامهای بلندپایه از یکصد کشور از جمله مقامات ارشد روسیه، چین و پاکستان، قطر، ترکمنستان، ارمنستان، افغانستان، عراق، مصر و تاجیکستان نوشت: همزمان با برگزاری مراسم در مصلای امام خمینی (ره) شخصیتهای سیاسی و مذهبی کشورهای مختلف جهان حضوری گسترده دارند.
«خبرگزاری ریانووستی» گزارش داد: مقامهای عالیرتبه دهها کشور جهان در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران شرکت کردند.
این خبرگزاری ضمن اشاره به حضور «دیمیتری مدودف» در رأس هیئت روسیه، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی که به گفته مقامات ایرانی در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی موضع «نادرستی» اتخاذ کردهاند، برای حضور در این مراسم دعوت نکرده است.
«خبرگزاری تاس» به نقل از مقامهای وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: نمایندگانی از حدود یکصد کشور جهان در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور خواهند داشت.
این خبرگزاری بیش از هر موضوعی بر برنامه زمانبندی مراسم، انتقال پیکر به شهرهای مختلف ایران و عراق و برگزاری آیین پایانی در مشهد تمرکز کرده و جزئیات مراحل مختلف مراسم را تشریح کرده است.
«روزنامه وزگلیاد» در گزارشی با پرداختن به آغاز مراسم رسمی در حرم مطهر امام خمینی (ره) نوشت: میلیونها عزادار و شخصیتهای سیاسی و مذهبی از کشورهای مختلف در این آیین حضور یافتهاند.
این روزنامه همچنین تدابیر گسترده امنیتی، حضور هیئتهای خارجی و ادامه مراسم در ایران و عراق تا زمان خاکسپاری در مشهد را از مهمترین محورهای گزارش خود عنوان کرد.
«خبرگزاری لنتا» با تمرکز بر تمهیدات امنیتی مراسم، گزارش کرد: مقامهای جمهوری اسلامی ایران همزمان با برگزاری مراسم تشییع، تدابیر ویژهای را در تهران به اجرا گذاشتهاند.
این رسانه از بسته شدن حریم هوایی پایتخت، توقف پروازهای غیرنظامی و آغاز مراسم وداع با حضور هیئتهای خارجی در مصلای امام خمینی (ره) خبر داد.
«خبرگزاری ریالنوویه ورمیا» در گزارشی از تهران، حضور هیئت جمهوری تاتارستان و دیگر هیئتهای روسی در مراسم را برجسته کرد.
این رسانه با اشاره به حضور مفتی جمهوری تاتارستان و معاونان وی، نوشت: ریاست هیئت رسمی روسیه در این مراسم بر عهده دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت این کشور است.
«خبرگزاری اینترفکس» نیز با انعکاس ابعاد امنیتی و مردمی مراسم، نوشت: آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران همزمان با اجرای گستردهترین تدابیر امنیتی در حال برگزاری است.
این خبرگزاری همچنین به فراخوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حضور گسترده مردم، آمادگی کامل نیروهای مسلح و ادامه مراسم در نجف، کربلا و مشهد اشاره کرده است.