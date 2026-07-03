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سران و مقامات کشورهای شرکت کننده در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب، با حضور در مصلای تهران به پیکر آقای شهید ایران ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای و شهدای همراه، صبح امروز وارد شبستان مصلی تهران شد و در جایگاه قرار گرفت.
سران کشورهای مختلف از قارههای مختلف، روسای جمهور، روسای مجالس، نمایندگان ویژه کشورها، علما، فرهیختگان مذهبی، اندیشمندان، نمایندگان اقلیتهای دینی، خانواده شهدای مقاومت، مسئولان و خانوادهشان، شیوخ اعراب، روسای دولتها، روسای مجالس، هیئتهای پارلمانی و مجالس، به پیکر امام شهید آیتاللهالعظمی خامنهای ادای احترام کردند.
مراسم از صبح امروز آغاز شده و مقامات کشورهای مختلف پس از ورود به شبستان مصلی، به پیکر امام شهید ادای احترام کرده و مارش قطع میشود و قاریان ایرانی به تلاوت مصحف کریم پرداخته و پس از آن، مقامات به سوی میزبانان مراسم یعنی آقایان پزشکیان، قالیباف، محسنیاژهای، عراقچی، حدادعادل و محسن قمی میروند و بعد از یادبود امام شهید مجاهد، صحنه را ترک میکنند.
ادای احترام نایب رئیس کشور یمن به رهبر شهید انقلاب