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باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس از جامعه ورزش و هواداران خود برای حضور یکپارچه در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی دعوت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فرهنگیورزشی پرسپولیس با صدور بیانیهای، از مدیران، پیشکسوتان، مربیان، بازیکنان، اصحاب رسانه، جامعه ورزش و بهویژه هواداران این باشگاه دعوت کرد تا با حضور منسجم و همدلانه در آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بار دیگر همبستگی، وحدت و همراهی جامعه ورزش را به نمایش بگذارند.
در این بیانیه تأکید شده است که خانواده بزرگ پرسپولیس همگام با مردم ایران در این مراسم حضور خواهد یافت و از تمامی علاقهمندان خواسته شده است با رعایت نظم و شئونات مراسم، در این آیین شرکت کنند.