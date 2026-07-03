مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز از آمادگی این سازمان برای صدور مجوز بهره‌برداری موقت از فضا‌های بلااستفاده به‌ عنوان پارکینگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،محبوب عبدالله‌پور اظهار کرد: هر مجموعه‌ای که در محدوده خود فضای خالی و قابل استفاده داشته باشد اعم از مدارس، زمین‌های بلااستفاده یا سایر کاربری‌ها می‌تواند با حفظ کاربری اصلی آن فضا را به‌ صورت موقت به پارکینگ تبدیل کند.

وی تصریح کرد: سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز برای این منظور مجوز‌های لازم را صادر می‌کند و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سازمان مراحل قانونی دریافت مجوز را طی کنند.

عبدالله‌پور با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده از این طرح گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز، برای بهره‌برداری از این پارکینگ‌های موقت، مشوق‌های مالی نیز در نظر گرفته شده و مبالغ مربوطه به بهره‌برداران پرداخت خواهد شد.

مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز، توسعه پارکینگ‌های موقت را یکی از راهکار‌های موثر برای کاهش مشکلات ترافیکی و کمبود فضای پارک خودرو در سطح شهر دانست و از مالکان و مدیران مجموعه‌هایی که دارای فضای بلااستفاده هستند خواست با مشارکت در این طرح در روان‌سازی ترافیک شهری و رفع بخشی از مشکل کمبود پارکینگ در تبریز نقش‌آفرینی کنند.