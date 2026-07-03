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قائد شهید امت، رهبری فرزانه، ادیب، اندیشمند و فقیهی برجسته بود که با پیوند حکمت، سیاست و دین، نقشی بیبدیل در هدایت جامعه ایفا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، قائد شهید امت، رهبری فرزانه، ادیب و اهل علم و فضل بود که برای مردمش همچون پدری دلسوز و تکیهگاهی استوار شناخته میشد. حکیمی که سیاست را با دین و آیین درآمیخت و اقتدار را با هنر تدبیر و حکمت معنا بخشید.
فرزانگی او به ستون استوار یک ملت تبدیل شد؛ شخصیتی که از محافل شعر و ادب گرفته تا مباحث دقیق علمی و کارشناسی، حضوری اثرگذار و الهامبخش داشت. نشستهای ادبی و فرهنگی با حضور ایشان، فضایی سرشار از انس با شعر و اندیشه بود؛ محافلی که خستگیهای روزمره را با شهد ادب و معرفت از جان حاضران میزدود.
او تنها یک رهبر سیاسی نبود، بلکه ادیبی آشنا با ادبیات ایران و جهان، فقیهی متبحر و اندیشمندی آگاه به تحولات و رویدادهای روز جهان بود که در عرصههای مختلف، با نگاهی ژرف و آیندهنگر، صاحبنظر و پیشرو به شمار میرفت.
انس همیشگی با کتاب، از ویژگیهای برجسته شخصیت او بود. مطالعه مستمر و نگارش یادداشتها و حاشیهنویسیهای دقیق بر کتابها، جلوهای از اهتمام ایشان به پژوهش، تعمیق دانش و ترویج فرهنگ مطالعه بود؛ یادداشتهایی که راه روشن تحقیق و فهم عمیق را برای اهل علم و پژوهش نمایان میکرد.
این ویژگیها نشان میدهد که امام، شخصیتی ممتاز و چندبعدی بود؛ شخصیتی که شناخت کامل ابعاد علمی، فرهنگی، فقهی و مدیریتی او، نیازمند سالها پژوهش، بررسی و روایت است.