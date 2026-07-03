چهار ماه است که ملت ایران در سوگ سید و شهدای انقلاب اسلامی به سر می‌برند و این روز‌ها ایلامی‌ها با چشمانی اشکبار، اما ثابت‌قدم، برای آخرین دیدار با آقای شهید ایران راهی تهران می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ چهار ماه است که ملت مبعوث شده در سوگ سید و شهدای انقلاب اسلامی هستند. ایرانی‌ها در فراغ علمدار انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، حالا در مسیر اندیشه‌اش گام برمی‌دارند؛ اندیشه‌ای که برگرفته از مکتب عاشورا و ذلت‌ناپذیری و تسلیم نشدن در برابر ظلم است.

این روز‌ها حال و هوای شهر و دیارمان متفاوت شده است. ایلامی‌ها با چشمانی اشکبار، اما ثابت‌قدم و مقاوم، برای آخرین دیدار با آقای شهید ایران راهی تهران می‌شوند.

آری، ایرانی‌ها این روز‌ها برخاسته‌اند و خود را برای وداع با آقای شهید ایران آماده می‌کنند؛ آقایی که عزت، اقتدار و سربلندی ایرانی‌ها را از آینه ذلت‌ناپذیری به جهانیان نشان داد. رهبری که جان فدای ایران شد تا ایران و ایرانی در جهان جاودان بماند.