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بیش از ۵۰ نفر از میهمانان خارجی مراسم وداع با قائد شهید، امروز از مراکز علمی کشور بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، هم اکنون بیش از ۵۰ میهمان خارجی که برای مراسم وداع با قائد شهید ، به ایران آمدهاند از مراکز علمی کشور بازدید کردند .
این میهمانان از ساختمان تخریب شده پژوهشگاه فضایی کشور نیز بازدید کردند.
ساختمان پژوهشگاه فضایی به علت حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستیس در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ ، هدف اصابت قرار گرفت که در پی آن تخریب ساختمان علمی پژوهشگاه را دربر داشت.