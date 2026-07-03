به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجبای عراق گفت: مشارکت در تشییع پیکر رهبر شهید سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که به دست یزید زمانه؛ آمریکا و رژیم اسرائیل به شهادت رسیدند کمتر از مشارکت در جنگ با صهیونیست‌ها در میدان جهاد نیست چرا که حضور میلیونی شما خاری در چشم دشمن ظالم و صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شما تیر حقی است که توطئه‌ها و کذب و جنایتکاری آنها را هدف قرار می‌دهد.

اکرم الکعبی از جمله رهبران مقاومت عراق است که امروز در مراسم وداع با رهبر شهید ایران در مصلای تهران حضور یافت.