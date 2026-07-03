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دبیرکل جنبش النجبای عراق مشارکت در تشییع پیکر رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی ایران را کمتر از مشارکت در جنگ با صهیونیستها در میدان جهاد ندانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش النجبای عراق گفت: مشارکت در تشییع پیکر رهبر شهید سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که به دست یزید زمانه؛ آمریکا و رژیم اسرائیل به شهادت رسیدند کمتر از مشارکت در جنگ با صهیونیستها در میدان جهاد نیست چرا که حضور میلیونی شما خاری در چشم دشمن ظالم و صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شما تیر حقی است که توطئهها و کذب و جنایتکاری آنها را هدف قرار میدهد.
اکرم الکعبی از جمله رهبران مقاومت عراق است که امروز در مراسم وداع با رهبر شهید ایران در مصلای تهران حضور یافت.