به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اورژانس استان اصفهان، در حادثه غرق‌شدگی در رودخانه زاینده رود در مسیر زرین شهر واقع در پارک ساحلی مرد ۲۰ ساله دچار غرق شدگی شد و با حضور نیروهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی مصدوم نجات داده و به مرکز درمانی شهدای لنجان منتقل شد.

همچنین در حادثه دیگر در مسیر زاینده رود در محدوده باغ بهادران ، گزستان نیروی عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شدند و مرد ۱۹ ساله را به مرکز درمانی شهدای لنجان منتقل کردند.