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۷۰۰ نفر از شهرستان فسا برای حضور در مراسم وداع با امام شهید به تهران اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فسا گفت: این افراد با ۱۴ دستگاه اتوبوس به این مراسم اعزام میشوند و هزینههای حملونقل، اسکان و پذیرایی زائران بهصورت رایگان تأمین شده است.
سرهنگ سجاد راحت طلب افزود: از روستای امیرحاجیلو، روستای شهید خاموش هم زائران در قالب دو دستگاه اتوبوس به این مراسم اعزام میشوند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فسا بیان کرد: اجرای برنامههای فرهنگی، بصیرتی و روشنگری و همچنین عزاداری در سوگ شهادت امام شهید از دیگر برنامههای این کاروان مردمی است.