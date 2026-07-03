به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان "گرامیداشت سیدالشهدای ایران" از پنج شنبه ۱۱ تیرماه با حضور ۱۸۶ ورزشکار از ۳۰ استان در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب آغاز و پس از دو روز برگزاری با قهرمانی تیم کرمانشاه به پایان رسید، تیم همدان نایب قهرمان شد و تیم آذربایجان شرقی بر سکوی سوم ایستاد.

مراسم اهدای جام قهرمانی و نشان و احکام قهرمانی با حضور تیشه‌گران سرپرست فدراسیون، سید علی کریمی سرپرست دبیری فدراسیون، بهمن رضایی سرپرست فنی مسابقات آقایان و سرپرستان تیم‌های برتر، برگزار شد.

شایان ذکر است دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و کارگری رئیس کمیته پارالمپیک از مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پارادوومیدانی بازدید و ضمن گفت‌و‌گو با ورزشکاران و مربیان، در جریان برگزاری مسابقات قرار گرفتند.