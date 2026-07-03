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شهرستانهای استان تهران در آستانه مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، با تکیه بر ۱۲۴ شب حضور فعال مردمی، تمهیدات لازم را برای میزبانی از میهمانان سراسر کشور به طور کامل فراهم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم و مسئولان شهرستانهای استان تهران آمادگیهای خود را برای میزبانی از شرکتکنندگان در این مراسم به طور کامل فراهم کردهاند.
این اقدامات در راستای آمادگی برای پذیرش زائرانی است که از نقاط مختلف کشور عازم تهران هستند. همچنین شهروندان استان تهران پس از ۱۲۴ شب حضور در برنامههای مرتبط، آمادگیهای لازم را برای برگزاری این مراسم فراهم آوردهاند.