آمادگی کامل استان تهران برای پذیرش زائران مراسم تشییع رهبر شهید پس از ۱۲۴ شب حضور مردمی

شهرستان‌های استان تهران در آستانه مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، با تکیه بر ۱۲۴ شب حضور فعال مردمی، تمهیدات لازم را برای میزبانی از میهمانان سراسر کشور به طور کامل فراهم کردند.