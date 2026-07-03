خون ۶۶ شهید کودک و شهادت ۲۹۰ مسافر در خلیج فارس، خوی استکباری دشمن را عیان و حقوق بشر آمریکایی را رسوا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خون مطهر شهدا دست شیطانی استکبار را عیان و حقوق بشر آمریکایی را رسوا کرده است.

۱۲ تیرماه سالروز جنایت آمریکار خونخوار در حمله به هواپیمای مسافربری و شهادت ۲۹۰ مسافر و خدمه این پرواز از جمله ۶۶ کودک در سال ۱۳۶۷ است.

آمریکای جنایتکار که پشت نقاب حقوق بشر سالهاست در دنیا جنایت می‌کند و در ایران اسلامی با دشمنی آشکار و جنایات گسترده زنان و کودکان را مستقیم و غیر مستقیم به شهادت رسانده است.

شیطان بزرگ که دستش به خون مطهر شهدای پرواز ۶۵۵ در خلیج فارس آغشته است در جنگ رمضان هم با حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و منازل مسکونی دانش آموزان، زنان، کودکان و نوزادان از جمله مجتبی سه روزه را به شهادت رساند تا چهره پلید شیطان از پشت نقاب حقوق بشر آمریکایی برای جهانیان آشکار شود.