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مدیر فنی بسیج سازندگی استان قم، از بهکارگیری تمام توان فنی و تجهیزات تخصصی این مجموعه برای ایمنسازی و بهسازی مسیرهای اصلی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهران اسدی مدیر فنی بسیج سازندگی استان قم، با اشاره به اقدامات گسترده و شبانهروزی این سازمان در آستانه مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: همکاران ما در بسیج سازندگی با هدف فراهم آوردن بستری مناسب و شایسته برای میزبانی از امت بزرگ حزبالله، در حال آمادهسازی و ایمنسازی تمامی مسیرهای تعیینشده در شهر قم هستند.
وی تأکید کرد: این مجموعه با بهرهگیری از تجهیزات فنی پیشرفته و با حضور نیروهای متخصص، تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا این حماسه بزرگ، در فضایی ایمن و با بالاترین سطح از آمادگی زیرساختی برگزار شود.