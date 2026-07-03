مدیر فنی بسیج سازندگی استان قم، از به‌کارگیری تمام توان فنی و تجهیزات تخصصی این مجموعه برای ایمن‌سازی و بهسازی مسیر‌های اصلی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهران اسدی مدیر فنی بسیج سازندگی استان قم، با اشاره به اقدامات گسترده و شبانه‌روزی این سازمان در آستانه مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: همکاران ما در بسیج سازندگی با هدف فراهم آوردن بستری مناسب و شایسته برای میزبانی از امت بزرگ حزب‌الله، در حال آماده‌سازی و ایمن‌سازی تمامی مسیر‌های تعیین‌شده در شهر قم هستند.

وی تأکید کرد: این مجموعه با بهره‌گیری از تجهیزات فنی پیشرفته و با حضور نیرو‌های متخصص، تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا این حماسه بزرگ، در فضایی ایمن و با بالاترین سطح از آمادگی زیرساختی برگزار شود.