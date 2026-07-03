خبرنگار بین‌المللی شبکه العالم، با مرور خاطرات دیدار خود با رهبر شهید، از صلابت، آرامش، نگاه رسانه‌ای و برخورد صمیمانه ایشان با خبرنگاران روایت کرد.

روایت یک خبرنگار بین‌المللی از دیدار با رهبر شهید؛ «صلابت، آرامش و توجه به انسان‌ها»

روایت یک خبرنگار بین‌المللی از دیدار با رهبر شهید؛ «صلابت، آرامش و توجه به انسان‌ها»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سیده فاطمه بویرده، خبرنگار بین‌المللی شبکه العالم، با مرور خاطرات خود از دیدار با رهبر شهید، گفت: حضور در دیدار ایشان تجربه‌ای متفاوت و ماندگار بود؛ شخصیتی که در عین اقتدار و صلابت، با آرامش، دقت و احترام با حاضران گفت‌وگو می‌کرد و به سخنان آنان با حوصله گوش می‌داد.

وی با اشاره به فضای این دیدار افزود: آنچه بیش از هر چیز در ذهنم باقی مانده، توجه ویژه رهبر شهید به کرامت انسان‌ها و نگاه عمیق ایشان به نقش رسانه در آگاهی‌بخشی و تبیین حقیقت بود.

این خبرنگار بین‌المللی ادامه داد: برخورد گرم و پدرانه ایشان با خبرنگاران، به‌ویژه اصحاب رسانه حاضر از کشورهای مختلف، نشان می‌داد که برای انتقال درست واقعیت‌ها و مسئولیت رسانه در قبال افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای قائل بودند.

بویرده با بیان اینکه شخصیت رهبر شهید فراتر از مرزهای جغرافیایی برای بسیاری از ملت‌های منطقه الهام‌بخش بود، خاطرنشان کرد: امروز مرور آن دیدار، بیش از گذشته، ارزش و عمق نگاه ایشان به وحدت، عزت و مقاومت را برایم یادآوری می‌کند.

وی تأکید کرد: خاطره آن دیدار برای من تنها یک مأموریت خبری نبود، بلکه تجربه‌ای ماندگار از ملاقات با شخصیتی بود که منش اخلاقی، آرامش و توجه به انسان‌ها، تصویری فراموش‌نشدنی در ذهن هر خبرنگار بر جای می‌گذاشت.