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نماینده ولیفقیه در استان و استاندار همدان با صدور پیام مشترکی آوردهاند: حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار ملی و پاسخی روشن به بدخواهان ایران اسلامی خواهد بود که همواره در پی تضعیف وحدت و عزت این ملت هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در متن پیام مشترک آیت الله حبیب الله شعبانی و حمید ملانوری شمسی، آمده است: مردم شریف، مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان همدان روزهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، روزهایی سرشار از اندوه، عزت و حماسه است؛ روزهایی که ملت بزرگ ایران اسلامی با قلبی آکنده از غم، اما با قامتی استوار، یاد و راه یکی از برجستهترین فرزندان این سرزمین را گرامی میدارند و بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای بلند اسلام، انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و شهدای والامقام به نمایش میگذارند.
آنان افزودند: شهادت، اوج بندگی و والاترین افتخار برای مجاهدانی است که عمر خویش را در مسیر عزت، استقلال، امنیت و سربلندی ایران اسلامی وقف کردند. بیشک خون پاک شهیدان ضامن تداوم مسیر حق، استقامت و پیشرفت این مرز و بوم خواهد بود و یاد و نام آنان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و جاودان خواهد ماند.
امام جمعه و استاندار همدان تاکید کردند: مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام، تنها یک آیین سوگواری نیست؛ بلکه جلوهای از وحدت ملی، بصیرت دینی، همبستگی اجتماعی و تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
آیت الله شعبانی موثقی و ملانوریشمسی در این پیام از مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان دعوت کردند تا با حضوری گسترده و باشکوه در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و ولایتمداری به نمایش بگذارند.
در این پیام از همه مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار استان همدان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، روحانیان، دانشگاهیان، فرهنگیان، جوانان و تمامی اقشار جامعه دعوت کردند تا با حضوری گسترده، باشکوه و دشمنشکن در آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش بگذارند و با خلق صحنهای ماندگار از وحدت و همدلی، پیام اقتدار، انسجام و استقامت ملت ایران را به جهانیان مخابره کنند. بیتردید این حضور پرشور ادای دینی به مقام شامخ شهیدان و تجدید پیمانی با راه نورانی آنان خواهد بود.
آنان ابراز امیدواری کردند: ملت بزرگ ایران اسلامی با استعانت از الطاف الهی و در پرتو رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) همچون گذشته با وحدت، همدلی و بصیرت، راه پرافتخار شهیدان را ادامه داده و در مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی، استوار و سرافراز گام بردارند.