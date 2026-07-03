مدیر کانون‌های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد استان گفت: ۶۵ کانون ثابت و محلات در سطح استان برای اجرای دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف آماده پذیرش دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در آستانه فصل تابستان، کلاس‌های اوقات فراغت ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان دهلران آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام نوروزی، مدیر کانون‌های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد استان، با اعلام این خبر گفت: ۶۵ کانون ثابت و محلات در سطح استان برای اجرای دوره‌های آموزشی مختلف در رشته‌های قرآنی و دینی، هوش مصنوعی، کامپیوتر، صنایع دستی، فعالیت‌های ورزشی و مهارت‌های تولیدی آماده پذیرش دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد هستند.

وی هدف اصلی برگزاری این دوره‌ها را توانمندسازی خانواده‌های نیازمند و ایجاد زمینه اشتغال در آینده عنوان کرد و افزود: آموزش‌های ارائه شده با رویکرد مهارت‌آموزی و کسب توانمندی‌های مورد نیاز بازار کار طراحی شده است تا مددجویان بتوانند با بهره‌گیری از این آموزش‌ها در آینده زمینه اشتغال و استقلال درآمدی و معیشتی خود را فراهم کنند.

در شهرستان دهلران نیز مقدمات اجرای طرح اوقات فراغت تابستانی فراهم شده است.

حسینی‌فر، مدیر کمیته امداد دهلران، از آمادگی ۸۰۰ نفر از فرزندان خانواده‌های تحت حمایت برای شرکت در این کلاس‌ها خبر داد و گفت: ۶ کانون شامل یک کانون دائمی و پنج کانون محلات در سطح شهر دهلران و روستا‌های بخش مرکزی، آماده برگزاری دوره‌های آموزشی و فرهنگی ویژه تابستان هستند.

وی اظهار داشت: این کلاس‌ها با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه رشد علمی، فرهنگی و شغلی فرزندان خانواده‌های تحت حمایت برگزار خواهد شد.