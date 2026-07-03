اهالی استان زنجان در قرار‌های شبانه و با تجلی عزم و اراده‌ای پولادین، در حالی که یاد و نام رهبر شهید را گرامی می‌دارند، خود را برای حضور حماسی در آیین وداع آماده می‌کنند تا بار دیگر با شعار «باید برخاست»، آمادگی خود را برای ایستادگی در مسیر آرمان‌ها به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ فضای معنوی و حماسی در سطح استان زنجان حاکم شده است.

زنجانی‌ها در شب‌هایی که با یاد و خاطره رهبری می‌گذرد، با برگزاری قرار‌های شبانه و تجدید میثاق، خود را برای حضور پرشور در آیین وداع آماده می‌کنند.